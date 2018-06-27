«الضرائب»: وضع كراسة شروط مميكنة بالمصلحة منتصف أغسطس المقبل

غياب المعلومات يخلق لدينا مشكلات فى حصر المجتمع الضريبيالوزارة تعمل الآن بنظام الفريق وكافة القيادات تجلس على منضدة واحدةسمر السيدأكد محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تخطو حاليا خطوات كبيرة للوصول لمستويات مصالح الضرائب العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية فى عهد ال

غياب المعلومات يخلق لدينا مشكلات فى حصر المجتمع الضريبي

الوزارة تعمل الآن بنظام الفريق وكافة القيادات تجلس على منضدة واحدة

سمر السيد



أكد محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تخطو حاليا خطوات كبيرة للوصول لمستويات مصالح الضرائب العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية فى عهد الوزير السابق الدكتور عمرو الجارحي تبنت تقييم الوضع الحالي فى المصلحة وإعادة هندسة إجراءاتها، وقد تعاقدت مع أحد الشركات العالمية لتنفيذ ذلك، موضحا أن تلك الشركة ستضع كراسة الشروط لميكنة كافة إجراءات العمل بها.

وتابع: من المقرر فى منتصف شهر أغسطس المقبل انتهاء تلك الشركة من وضع كراسة الشروط تمهيداً لطرحها بعد ذلك.

وأشار فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم تحت عنوان “ضريبة القيمة المضافة: التطورات وتحديات التنفيذ”، إلى أن انعقاد الندوة يأتى انطلاقاً من الأهمية الكبيرة لضريبة القيمة المضافة لمعظم الشركات، خاصة أن معظم الاستفسارات التى ترد للمصلحة تأتى بشأنها، مؤكدا أن المصلحة ليس هدفها إثارة المشكلات.

وقال إن المصلحة تستهدف أيضاً إنهاء التعامل الورقي والمدفوعات من خلال الشيكات، مضيفاً أن وزير المالية محمد معيط أصدر قراراً أمس بأنه لن تقبل من أول يناير المقبل أى مدفوعات نقدية بالمصلحة ومن سيفعل خلاف ذلك أي يقوم بالدفع عبر تلك الطريقة سيتحمل المصروفات الإدارية التى تتحملها الدولة بنسبة 10% من المبلغ المدفوع “بما لايتجاوز 10 آلاف جنيه”.

وأضاف أن وزير المالية محمد معيط مهتم بمسألة ميكنة مصلحة الضرائب، خاصةً بعد تنفيذه ميكنة المعاشات فى وقت سابق وأصبح اليوم هناك 10 ملايين مواطن يصرفون معاشاتهم يطريقة مميكنة، وتابع: من المقرر أن يطبق هذا النظام على الموازنة العامة للدولة فى مطلع يوليو المقبل أو على الأقل فى بند المصروفات فقط على أن يطبق علي الإيرادات بعد ذلك.

وأكد أن حجم التعاملات المالية بمصر كبير نظرا لكبر حجمها ولا سبيل إلا بميكنتها، مضيفا أن المصلحة تؤمن بأن الضرائب لن تدار إلا بسجل مميكن بنسبة 100 % كوسيلة للسيطرة على المجتمع الضريبي فى ضوء مليارات التعاملات.

وقال إنه من حسن حظ الوزارة أن يشمل التغيير الوزراي الأخير الدفع بالدكتور محمد معيط لتولي حقبة الوزارة نظرا لعمله السابق بها واضطلاعه على كافة ملفات العمل بها.

وتابع: الوزارة تعمل الآن بنظام الفريق وكافة القيادات تجلس على منضدة واحدة وهذا لم يكن موجود، مؤكداً أن الوزارة مهتمة بضرورة الانتهاء من تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، ولذا أوفدت بعثات فنية لأكثر من دولة للاطلاع على كيفية تطبيقها لهذا النظام، وقد شكلت كل لجان العمل المعنية بذلك، وانتهت بعضها من عملها، كما اجتمعت أيضا قيادات المصلحة مع أكثر من شركة لديها حلول فنية فى هذا السياق لعرض تجاربها السابقة.

وأكد أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية فى عدد من الدول التى تتشابه ظروفها مع مصر أدى إلى رفع عدد الممولين الضريبين بها من 6 ملايين إلى 60 مليون ممول علاوة على حجم الحصيلة الضريبية.

وأشار إلى أن المصلحة تهتم بخدمة ومصلحة الممولين ومنذ بداية تطلبيق ضريبة القيمة المضافة قامت فرق العمل بالمصلحة بالرد على 22.2 ألف استفسار عنها وهناك 200 أخرى حاليا تحت الدارسة، لافتًا إلى أن هذه الفرق تعمل لمدة 14 ساعة يومياً لتأدية دورها.

وأضاف أنه تم بحث 4 آلاف طلب رد ضريبة وتم حل مشكلاتها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليا أى حالات لديها مشكلات فى هذه المسالة تمثل ظاهرة وكلها تعتبر حالات فردية.

وقال إنه من المقرر تحقيق كامل المستهدف فى حجم الحصيلة الضريبية لضريبتى القيمة المضافة” و”الدخل” بنسبة تزيد على 100% بنهاية السنة المالية الحالية، وأكد وجود بعض المشكلات فى حصر المجتمع الضريبي نظراً لغياب المعلومات، معولاً على النظام الجديد الذى دعمت الوزارة به المصلحة لإحداث طفرة فى الحصر الضريبي للشركات والممولين إلكترونيا إذ يمتاز بقدرته على تصنيف وتبويب البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات.