الضرائب والجمارك: إنشاء صندوق خاص لعلاج العاملين يهدف إلى تقديم خدمات أفضل (منشور)

أصدرت مصلحتي الجمارك، والضرائب، بيان أكدت على أن دراسة فصل صندوق التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب (قيمة مضافة) وإنشاء صندوق خاص للعاملين بمصلحة الجمارك يهدف الى تقديم خدمات أفضل للعاملين والمعاشات وأسرهم بتلك الجهات.

ونص المنشور الصادر عن كل الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشئون الضرائب، على أن فصل أو تصفية الصندوق أمر ينظمه أحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

كما أكدوا على أنه لا صحة لما تردد مؤخرا حول خروج أصحاب المعاشات من الصندوق وحرمانهم من المزايا العلاجية، كما أن انشاء صندوقين للعاملين بمصلحة الجمارك والضرائب، بدلا من صندوق واحد عبارة عن مقترحات يتم دراستها، كما أن الصندوق الحالي مستمر في تقديم كافة الخدمات المنوط بها على أكمل وجه لجميع الأعضاء وأسرهم.

بيان مصلحتي الضرائب والجمارك

كان قد قررت مصلحة الجمارك لجنة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل صندوق التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب (قيمة مضافة) وإنشاء صندوق خاص للعاملين بمصلحة الجمارك.

وتتكون اللجنة من شهدي مبروك رئيس الادارة المركزية لشئون المجتمع التجاري، وعضو مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب ( قيمة مضافة) .

كما تضمنت اللجنة الدكتور محمد عبدالعليم، رئيس الادارة المركزية للخدمات المالية، ومحمد ابراهيم سعيد، مدير الادارة العامة للبحوث الفنية بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

وتضمنت اللجنة أيضا دسوقي حامد مدير ادارة القضايا بالادارة المركزية لجمارك بورسعيد، وأسامه عطوه حسن مدير ادارة بالادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير المالية محمد معيط، بتشكيل لجنة تتولى دراسة اجراءات إعادة هيكلة التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب (قيمة مضافة).

وفي مايو الماضي انطلقت أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق لصندوق التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب على القيمة المضافة برئاسة شهدى عيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري بناءا على تكليف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مجلس إدارة الصندوق اللجنة المشكلة لإدارة العملية الإنتخابية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

و بدأت العملية الإنتخابية حيث يجرى التصويت لإنتخاب 3 أعضاء جدد لمجلس إدارة الصندوق من الإسكندرية من بين 5 مرشحين، وإنتخاب عضو واحد جديد لمجلس إدارة الصندوق من القاهرة من بين 3 مرشحين، وانتخاب عضو واحد جديد لمجلس إدارة الصندوق من بين 2 مرشحين بالمنطقة الشرقية.

وكذلك انتخاب عضو واحد جديد لمجلس إدارة الصندوق من القيمة المضافة بالقاهرة من بين ٦ مرشحين، كما سبق الإعلان عن فوز أيمن عبدالغنى بالتزكية عن مصلحة الضرائب على القيمة المضافة وجه بحرى.

جدير بالذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك قد استجاب لمطالب أعضاء الصندوق وأصدر القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين شهدی عيد صالح مبروك- رئيس الادارة المركزية لشئون المجتع التجاري بقطاع الالتزام التجاري- عضوا في مجلس ادارة صندوق التأمين الخاص بعلاج العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب ( القيمة المضافة) اعتبارًا من ٢٠٢٢/٥/١٩ لمدة ثلاث سنوات المقررة بلائحة النظام الأساسي أو حتى تاريخ الإحالة للمعاش أيهما أقرب.