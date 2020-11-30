اقتصاد وأسواق

«الضرائب»: نقوم بجميع الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات المقبل

مع اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية
منى عبدالباري 12:50 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20 12:50 م, الأثنين, 30 نوفمبر 20

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قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تقوم بجميع الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية المقبل، خاصة مع صدور قرار وزير المالية بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا.

مع اكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية

ولفت عبدالقادر إلى أنه بصدور هذا القرار تكون قد اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث إن كل الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية سواء كانت (أشخاصا اعتباريين أو أشخاصا طبيعيين ) تتم إلكترونياً ، مما يضع مصلحة الضرائب المصرية فى مصاف مصالح الضرائب بالدول المتقدمة.

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وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية: “إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وتذليل جميع العقبات أمام تقديمهم للإقرار الضريبى إلكترونيًا، وذلك من خلال تواجد مسئولى الحاسب الآلى ، وكذلك ممثلو شركة e-fainance بجميع مأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية ، لتيسير تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على جميع الاستفسارات، وحل جميع المشكلات التى تطرأ أثناء تقديم الإقرار إلكترونيًا ، خاصة أن هذا الموسم يشهد إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

وأوضح “عبد القادر” أن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا لكل من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة https://www.incometax.gov.eg وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديد من الفيديوهات التى تقدم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًا .

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وأشار إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

وأضاف “عبد القادر” أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعى الضريبى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة من غرف تجارية، واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وجمعيات المحاسبين والتى يتم من خلالها تقديم شرح تفصيلى لكيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، وذلك من خلال عدد من قيادات مصلحة الضرائب المتخصصين فى الشأن الضريبى ومسئولى الحاسب الآلى وكذلك ممثلين من شركة إيفينانس لتقديم الدعم الفنى أثناء عقد تلك الندوات.

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بقلم منى عبدالباري

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