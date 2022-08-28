الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية مخصصة لاستيعاب جميع الأنشطة

قالت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة الفاتورة الإلكترونية التى بدأ فى تطبيقها خلال الأشهر الماضية مخصصة لاستيعاب جميع الأنشطة الموجودة، بما فيها نشاط المقاولات .

وأضافت خلال مشاركتها في الاجتماع الذى عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية مع رئيس مصلحة الضرائب وعدد من مسئولي المصلحة وبعض قيادات الضرائب بالمحافظة مع منتسبى الغرفة وبعض ممثلى لشعب ولجان نوعية بالغرفة، أن هناك بالفعل عدد من شركات المقاولات انضمت للعمل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب أنه تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من الورش في مجال المقاولات لافته إلى أن الإقرار عن التعاملات هو المبدأ الاساسي ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية وإلى أن بعض انشطة المقاولات بدأت بالفعل العمل وللانضمام الى المنظومة.

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أنه يجري حاليا تخفيض المدة لاستخراج الفاتورة الالكترونية ، لتصبح لحظيا بحلول يناير 2023 لتفادي بعض التطبيقات الخاطئة التي ظهرت فى ظل ، المهلة التي منحت لإصدار الفاتورة الإلكترونية والتى كانت لمده أسبوع ، وبدأت تنخفض بشكل تدريجي .

وشهد اللقاء حضور أحمد حسن نائب أول رئيس “غرفة الإسكندرية”، وأحمد صقر نائب ثان رئيس “غرقة الإسكندرية” ، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني ومحمود مرعي، والبديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.