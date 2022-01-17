الضرائب: مشروع قانون التصرفات العقارية يلزم البائع فقط بدفع الضريبة ويلغي ربطها بإدخال المرافق (فيديو)

مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء و هو الآن في مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

قال طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن “التعامل في ضريبة التصرفات العقارية سيكون مع البائع و ليس المشتري وفق مشروع القانون الجديد الذي يناقش بالبرلمان، مؤكدا أنه أنه تم إلغاء ربط إدخال المرافق إلى الوحدة السكنية بدفع قيمة الضريبة.

وأوضح ان ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يتلزم الممول بسدادها عند بيع وحدة سكنية أو إدارية أو أرض بناء خارج القرية ، وهي بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف و عند البيع يلتزم الممول بإخطار مأمورية الضرائب بالبيع و يسدد الضريبة من تاريخ البيع .

وأضاف عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الوزراء و هو الآن في مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وتابع عبدالسلام أن مشروع القانون يهدف إلي التيسير على الممولين لتسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري ، لذلك مشروع القانون يستهدف استبدال ضريبة الـ 2.5٪ بضريبة مقطوعة على عقود البيع والتي تمت قبل 19 مايو 2013 .

وأوضح عبدالسلام أن مشروع قانون التصرفات العقارية الذي تم رفعه على مجلس النواب هو يتحدث عن ضريبة التصرفات العقارية على عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013 ، والتي تبدأ تلك الضريبة من 1500 جنيه والتي تصل إلي 4 آلاف جنيه حد أقصي و ذلك حسب قيمة البيع .

وأشار عبدالسلام إلى أن البائع الأخير هو الملزم طبقا لمشروع القانون الذي يتم مناقشته و ليس المشتري ، و في حالة اتفاق البائع والمشتري على أن يقوم الأخير بدفع الضريبة فإن القانون لا يعترف بذلك بالاتفاق و يظل البائع هو الملتزم بدفع الضريبة .

وقال عبدالسلام إنه وفقاً للقانون فإن البائع ملتزم بدفع الضريبة ، متابعا : “اتفاق البائع والمشتري على ما يخالف القانون غير ملزم لمصلحة الضرائب والضريبة ستكون على من حقق إيراد و لذلك تستحق على البائع و ليس المشتري”.

وأضاف عبدالسلام أن “التعامل في ضريبة التصرفات العقارية سيكون مع البائع و ليس المشتري ، كما أنه تم إلغاء ربط إدخال المرافق إلى الوحدة السكنية بدفع قيمة الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية” .

وأشار إلي أن من يقوم ببيع أكثر من شقة سكنية سيتم محاسبته كنشاط عقاري ، كما أن من يقوم بالتنازل عن شقة سكنية يعتبر ضمن التصرفات العقارية .

وأوضح عبدالسلام من يقوم بتقديم شقة سكنية أو أكثر من وحدة سكنية كهبة لأحد من الأقارب مثل الأب و الام و الزوجة و الأبناء لن يتم إلزامه بدفع ضريبة التصرفات العقارية .

وكرر حديثه قائلا إن ضريبة التصرفات العقارية على أي وحدة سكنية ستكون 2.5٪ على ما تم بيعه بعد تاريخ 19 مايو 2013 ، و الملزم بدفعها هو البائع و ليس المشتري .