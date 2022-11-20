الضرائب: لااستثناءات للممولين في الإنضمام للفاتورة الإليكترونية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على عدم وجود أى استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب المصرية من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، قائلا أنه سيتم إكتمال إلزام جميع الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022.

وشدد بأنه على الشركات الملزمة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية بجميع مراحلها، سرعة الإنضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة القانون .

وأشار الى أن المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل ( الدكتور ،والمهندس والمحامي ، والفنان ، والمحاسب القانوني ،والاستشاري ، و جميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشأت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية .

أما الممولين الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائى فقط فهم أيضا ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية و لكن يقوم الممولون في هذه الحالة بتقديم طلب ارجاء اصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية من المأموريه التابع لها لحين الالزام بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الالزام الخاصه به.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، فإنه اعتبارا من 1 أبريل 2023 لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

واكد أن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على التنبيه بشكل مستمر وتوعية الممولين بإلتزامهم بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا لتوجيهات وزير المالية وذلك مم خلال كافة الوسائل الإعلامية.

ولفت إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ،أو مأمورية الشركات المساهمة ،أو مأمورية الاستثمار ، أو ال المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية ،ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395أو من خلال البريد الإلكتروني

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