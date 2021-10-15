الضرائب : «كبار الممولين» يستقبل المنقولين من مأمورية الشركات المساهمة غدا السبت‎‎

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها اليوم، أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق 16 أكتوبر فى مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من…

أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها اليوم، أنه بناء على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب المصرية، فقد تقرر قيام مركز كبار الممولين بالعمل غدا السبت الموافق 16 أكتوبر فى مواعيد العمل الرسمية، وذلك لاستقبال الممولين الذين تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى المركز.

وأوضحت كصلجة الضرائب أن ذلك لشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة لهم ولتسليمهم الأكواد الجديدة الخاصة بهم، وذلك تيسيرا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، لافتاً إلى أن عدد هذه الشركات يبلغ 493 شركة.

وأوضح البيان أن مأمورية الشركات المساهمة قامت بارسال بريد إلكتروني لهذه الشركات لإعلامهم بأنه تم نقل ملفاتهم من مأمورية الشركات المساهمة إلى مركز كبار الممولين.