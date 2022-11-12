الضرائب : قائمة سوداء للشركات غير المنضمة للفاتورة الإلكترونية وتحذير من التعامل معها

حذّر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، من التعامل مع المموّلين غير الملتزمين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لمراحل الإلزام السابقة، والتى صدر بشأنها قرارات إلزام.

وأوضح أنه تم تصنيف هذه الشركات غير الملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية كشركات ذات مخاطر عالية، ووضعها ضمن قائمة سوداء تم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة،

مضيفًا أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2022 لن يتم إجراء أية تعاقدات مع الجهات الحكومية وسداد المستحقات إلا من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يُعتدَّ بالفواتير الورقية فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو ردّ ضريبة القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

وطالب مختار توفيق الشركات الملزَمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السابقة بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

ولفت إلى أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سِلع أو تؤدّيه من خدمات، وفقًا لقائمة المموّلين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg،

مشيرًا إلى اكتمال إلزام جميع مموّلي مصلحة الضرائب المصرية بجميع أنحاء الجمهورية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15ديسمبر المقبل.

وشدد مختار توفيق على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة،

مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستخدام كل الوسائل للتواصل مع المموّلين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل، سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.