الضرائب: فرق دعم فني متنقلة لتوعية صغار الممولين بتقديم الإقرارات الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تقريرا اليوم تشير فيه إلى تطبيق توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتنمية الوعى الضريبى لدى الممولين مع بداية إلزام الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا هذا العام، فى العديد من المسارات.

استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي

وقالت المصلحة إنها قامت بتوظيف وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعى، وأيضا الانتقال الميدانى لفرق الدعم الفنى إلى صغار الممولين؛ للتوعية بمزايا «الإقرارات الإلكترونية»، وكيفية تسجيلها، وإطلاق التحذيرات من الوسطاء المجهولين سواءً فى مكتبات أو أكشاك أو «عرضحالجية السوشيال ميديا» وغيرهم ممن حاولوا استغلال الممولين، وبيان إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد» وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول، أو السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.

واستعرض المرصد الإعلامى الضريبى الذى يُعده المكتب الإعلامى لوزارة المالية، في تقرير اليوم نتائج جهود فرق الدعم الفنى المتنقلة بمصلحة الضرائب التى جابت القرى والمدن؛ استهدافًا لصغار الممولين بالمحافظات من أجل توعيتهم ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم إلكترونيًا.

وأشار التقرير إلى إبداء صغار الممولين تجاوبًا ملحوظًا، وتعاونًا ملموسًا، وحرصًا متزايدًا على أداء حق الدولة، حيث بادروا بتسجيل إقراراتهم إلكترونيًا، خاصة بعدما أدركوا أهمية منظومة الإقرارات الإلكترونية فى توفير المعلومات الدقيقة والفورية، التى تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدًا عن التقديرات الجزافية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحصيل مستحقات الدولة، وأدركوا أيضًا أن الامتناع عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة المُحددة، يُعد أحد حالات التهرب الضريبى.

وأكد ممثلو مصلحة الضرائب الذين انطلقوا فى قوافل الدعم الفنى المتنقلة بالمحافظات، أنهم استطاعوا الوصول لأصحاب محلات البقالة والخضار والفاكهة و«السرجة» وسائقى التاكسى، ووجدوا تعاونًا ملموسًا وحرصًا متزايدًا على ارتياد المنظومة الإلكترونية لأداء الضريبة المستحقة عليهم.

وقالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي بقطاع المعلومات فى مصلحة الضرائب،: إن فرق الدعم الفني المتنقلة التى جابت المدن والقرى كانت متكاملة ومتخصصة حيث تضم مجموعة من أكفأ العاملين بمصلحة الضرائب، وتسعى لمساعدة البسطاء مجانًا.

وأشار طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام والعلاقات العامة بمصلحة الضرائب، إلى أنه لأول مرة هذا العام يتم إلزام الأشخاص الطبيعيين بتسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما استوجب انطلاق فرق الدعم الفنى المتنقلة إلى الميادين والشوارع والأحياء والقرى والنجوع لشرح خطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا.

وقال ماهر محمد، عضو فرق الدعم الفنى بالضرائب، إن حملات التوعية بمصلحة الضرائب نجحت في كسب ثقة البسطاء، الذين استهدفناهم من أصحاب محلات الخضار والفاكهة، والبقالة، والخراطة، وغيرهم، لمساعدتهم مجانًا فى تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وسداد الضريبة من خلال المأمورية التابع لها، أو عن طريق «الفيزا» عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب بالإنترنت.

وأوضحت أماني جابر، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعلومات بالضرائب، أن صغار الممولين من سائقي التاكسي، وأصحاب محلات البقالة، وغيرهم كانوا ملزمين خلال هذا العام بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما تتطلب توعيتهم وكل البسطاء من الأشخاص الطبيعيين في الريف والمدن، وقد نجحنا بالفعل في إقناع الكثيرين بالتسجيل الإلكتروني لإقراراتهم.

وقالت أسماء أحمد السيد، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب،: توجهنا فى البداية إلى حى السيدة زينب بالقاهرة؛ للتواصل مع الممولين البسطاء، ومساعدتهم مجانًا، وقد تجاوب المواطنون معنا، فهذا صاحب محل «سرجة» أبدى حرصًا متزايدًا على تسجيل إقراره إلكترونيًا للإسهام فى إنجاح المنظومة الجديدة التى تضمن حق الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأكد محمود أمين، عضو فرق الدعم الفني بالضرائب،: ذهبنا إلى المواقف العامة والطرق الرئيسية؛ للتواصل مع الممولين البسطاء، وتوجهنا أيضًا إلى نقابة المهن التمثيلية وساعدنا أصحاب الأدوار الثانوية بالسينما فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

ولفت هاني خليفة، مهندس شبكات بالضرائب، إلى أننا نجحنا فى القضاء على مخاوف بعض البسطاء من تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بإيضاح مزايا التحول الرقمى لهم وللدولة والمجتمع.

وأوضح محمود أبو دنيا، عضو فرق الدعم الفنى بالضرائب، أن فرق الدعم الفنى الميدانى تمكنت من التواصل مع مختلف الممولين البسطاء بالمحافظات ومساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.