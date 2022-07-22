الضرائب: فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة منظومة الإيصال الإلكترونى «POS» اعتبارًا من 1 يوليو‎‎

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيع “POS ” لمنظومة الايصال الإلكتروني ، واعتماد الشركات الموردة لهــــــذه الأجهزة اعتبارًا من 1 -7 – 2022 مشيرًا إلى أنه على الشركات الراغبة فى اعتمادها كمورد لأجهزة “POS” تقديم طلب الاعتماد بالدور الخامس بمقر مصلحة الضرائب المصرية الكائن فى طريق الأوتوستراد – صقر قريش – مدخل المعادى.

وأضاف ” عبد القادر ” أنه يتم تقديم الطلب باسم رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاعتماد الشركة وأجهزة نقاط البيع “POS ” موقعًا من ممثلها القانوني ، و يرفق بالطلب مستندات خاصة بالشركة وهى ( سجل تجارى حديث وصورة من صحيفة الشركات ـ صورة البطاقة الضريبية السارية ـ صورة شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة ـ تقرير بالمركز المالى للشركة المتقدمة عن السنة المالية السابقة على تقديم طلب الاعتماد ـ توكيل من الشركة لممثلها القانوني الذي يحق له التعامل مع المصلحة مع بيان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص به ـ عرض فني مستوفٍ لشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب المصلحة ومتضمنا اتفاقية مستوى الخدمه (ٍSLA) ـ شهادات الجودة التي حصلت عليها الشركة (إن وجدت) ـ أهم اعمال الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم طلب الاعتماد ـ بيانات مسئول التواصل بالشركة ووسائل التواصل المتاحة) .

وكذلك يُرفق مع الطلب مستندات وبيانات خاصة بالأجهزة وهى ( اسم الجهاز أو التطبيق وتاريخ إصداره ـ دليل للمواصفات الفنية الأساسية للجهاز والمميزات الإضافية (إن وجدت) ـ شهادة اعتماد الشركة كوكيل عن منتج الجهاز أو عن مالك الحق في الاستخدام ومستوى الدعم المقدم منه ـ مدة الضمان ومتوسط مدة إصلاح الأعطال (داخل وخارج محافظات القاهره الكبرى) ومدى إمكانية توفير جهاز بديل خلال فترة الإصلاح ـ صور التعاقد مع مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع (إن وجدت) ـ مدة تسليم الأجهزة من وقت طلبها داخل وخارج القاهرة الكبرى ـ عدد الأجهزة التي يمكن توفيرها خلال شهر وعدد الأجهزة التي قامت الشركة بتوريدها في خلال العام السابق ـ طرازات ومتوسط أسعار الأجهزة ـ مستويات الدعم الفني (ميداني عن بعد )

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن ملف طلب الاعتماد يقدم نسخة ورقية أصل وصورتين بالإضافة إلى نسخة إلكترونية ، قائلا إنه يمكن الاطلاع على المواصفات الفنية لأجهزة نقاط البيع “POS” على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ، وكذلك يُمكن الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة من خلال زيارة موقع المصلحة WWW.eta.gov.eg أومن خلال الدخول على المركز الإعلامي بالموقع الإلكتروني للمصلحة ، ومنه على دليل موردي أجهزة “pos” لتقديم طلبات الاعتماد.