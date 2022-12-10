«الضرائب» عن «الفاتورة الإلكترونية»: الأطباء والمحامون غير ملزمين بسداد أي التزامات تجاه العيادات والمكاتب حتى 2025

قالت رشا راضي معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الأطباء غير ملزمين بسداد أي التزامات تجاه العيادات الخاصة بهم حتى 2025، كذلك المحامين والذين لديهم مكاتب محاماة خاصة.

وأضافت معاون رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، أنه مع ذلك فإن الأطباء والمحامين يجب عليهم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية وذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة في التحول الرقمي.

وأوضحت راضي، أن الطبيب الذي يعمل في مستشفي هو الملزم بتقديم الفاتورة الإلكترونية، وكذلك المحامي الذي يعمل في شركة.

كان قد وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن يتم تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة، بمن فيهم أعضاء النقابات المهنية، وذلك لدراسة وتذليل كل التحديات التى تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، على نحو يمكنهم من سرعة توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا، وذلك على ضوء استفساراتهم التى تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة مادام طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذى تنتهى معه التقديرات الجزافية.