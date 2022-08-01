«الضرائب» : خفض مهلة إرسال الفاتورة الإلكترونية إلى 5 أيام من تاريخ الإصدار

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم تخفيض مهلة الـ6 أيام الممنوحة للممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، بدءًا من 1 أغسطس الحالى، وذلك طبقًا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتوجيهات وزير المالية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 سيتم إرسال الفواتير لحظيًّا (خـلال نفس يوم الإصدار).

إرسال الفواتير لحظيا بدءًا من بداية يناير 2023

وأوضح توفيق أنه سيتم تخفيض المهلة الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الالكترونية على المنظومة تدريجيًّا، إلى أن يتم إلغاؤها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظيًّا.

وقال إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًّا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الثامنة من المنظومة اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، وذلك على الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية،

سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان،

أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

[email protected]

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونى

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services