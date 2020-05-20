الضرائب: خطة من 6 محاور لإدارة الأزمة الراهنة

كشفت مصلحة الضرائب عن وضع خطة لإدارة تبعات أزمة فيروس كورونا الراهنة على أعمالها، ارتكزت على عدة محاور، أبرزها التركيز على سرعة سداد المستحقات الضريبية.

سداد المستحقات الضريبية

وقال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر في بيان اليوم إنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة خلال الفترة الراهنة تتمثل فى عدة نقاط وهي؛

الإسراع في عمل لجان داخلية في الملفات ذات المخاطر العالية و ذات والحصيلة العالية. سرعة إحالة الملفات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان الداخلية المتخصصة . سرعة الاتصال بالممولين وإنهاء كافة المنازعات وتذليل كافة العقبات . سرعة سداد المستحقات الضريبية لإمكانية الاستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير والذي قي سبيله للصدور. سرعة فحص الإقرارات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة المرتفعة. ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة من قبل العاملين بالمركز وكافة المتعاملين مع مركز كبار الممولين وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رضا مع قيادات مركز كبار الممولين في إطار زيادة لكافة قطاعاته شملت (دخل ،قيمة مضافة ، كسب عمل ، دمغة ) لمتابعة سير العمل والتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين والعمل على حلها، وتشجيع العاملين على القيام بعملهم بكل دقة وكفاءة ، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية من جانب العاملين ومرتادى المركز.