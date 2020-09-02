الضرائب: حصيلة كبار الممولين 80% من إجمالي إيرادات المصلحة‎

تم مناقشة الفاتورة الإلكترونية وما تم تحقيقه، وبيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية في أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة.

كشفت مصلحة الضرائب المصرية أن الحصيلة الضريبية لمركز كبار الممولين تمثل 80% من إجمالي إيراداتها.

وعقد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالقادر اجتماعا مع قيادات مركز كبار الممولين لمنابعة سير العمل بالمركز وتفقد كافة المواقع للاطمئنان على أعمال التطوير بمبنى المركز لجاهزيته للميكنة، وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لزيادة الحصيلة.

وأكد عبد القادر أنه خلال الاجتماع تم مناقشة الفاتورة الإلكترونية وما تم تحقيقه، وبيانات الحصيلة، وموضوع تسعير المعاملات من أجل سرعة الفحص والإنجاز للمعاملات الخارجية في أقل وقت وجهد لتحقيق أكبر حصيلة ممكنة.

وأضاف في بيان اليوم أنه تم تناول ومتابعة موضوع الفاتورة الإلكترونية والموضوعات المتعلقة بالميكنة وسرعة الإنجاز والتسهيل للشركات من أجل التنفيذ، وإنجاز واستكمال محاسبة الملفات الهامة ذات الحصيلة للحفاظ على حقوق الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة مشاكل الهيئات الإقتصادية والتنسيق مع مسؤول الهيئات وسرعة إنجاز وحل أي مشاكل متعلقة بهذه الهيئات.

وأوضح عبد القادر أن إجراءات الميكنة التي اتخذتها المصلحة أدت إلى تخفيف العبء ليس فقط على الممولين ولكن أيضًا على العاملين، وساعدت على خلق ظروف عمل جيدة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تشهد تطورًا ملحوظًا مما يؤهلها لتكون في مصاف مصالح الضرائب العالمية.

ولفت إلى أن التطوير يشمل خمسة محاور وهي تطوير الإجراءات، والميكنة الشاملة، وتطوير بيئة وأماكن العمل، وتطوير الأفراد والهيكل التنظيمي، ومحور التشريعات.

وفى ختام زيارته للمركز أشاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية بجهود العاملين مؤكدًا على حرص وزارة المالية والمصلحة المستمر والكامل على رفع كفاءة العاملين، وتحقيق إجراءات الميكنة.