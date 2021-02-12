الضرائب : جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكترونى للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا‎

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع البنوك تقدم خدمة السداد الإلكترونى وذلك للممولين الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على المنظومة الحالية للإقرارات الضريبية https://eservice.incometax.gov.eg/etax.
ولفت عبدالقادر في بيان اليوم إلى أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة والملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg ، يمكنهم السداد الإلكترونى من خلال البنوك التالية ADCB ، Suez Canal ، UB – المصرف المتحد ، CA – كريدي أجريكول، Faisal Islamic Bank ، العربى الأفريقى AAIB Attijariwafa Bank ، EALB، ENBD ، SAIB ، Audi ، CIB ، NBE ، BDC ، AUB – الأهلي المتحد، HSBC ، IDBE ، Arab Bank ، QNB، Fab، Bank Misr، Alex Bank، Citi bank ، ABK.
وأوضح عبد القادر أن طريقة السداد الإلكترونى على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكترونى على المنظومة الحالية ، موضحًا أن خطوات السداد الالكتروني لممولى الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالى بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكترونى والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة ، يقوم بإختيار السداد الإلكترونى ( مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة ) ، ويختار نوع المدفوعة التى يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب ، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة ، فيقوم الممول بالتأكيد عليها ، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة الكترونيا وهم الاولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة والثانية من خلال منظومة CPS على اشتراك الممول في تلك الخدمة و الثالثة من خلال أحد البنوك المصرية والتي تعمل بالسداد الالكتروني حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة ، ويتوجه بها إلى البنك حيث يتم استخدامها فى عملية السداد الالكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول .
الجدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة تظهر المدفوعة فى حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.