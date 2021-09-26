اقتصاد وأسواق

الضرائب تُلزم “اليوتيوبرز والبلوجرز” بفتح ملفات ضريبية

طالما تجاوزت إيرداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهر من مزاولة النشاط
منى عبدالباري 12:01 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 12:01 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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قالت مصلحة الضرائب المصرية إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى الإليكتروني ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) يجب عليهم فتح ملفات ضريبية، طالما تجاوزت إيراداتهم 500 ألف جنيه، خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط.

طالما تجاوزت إيرداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهر من مزاولة النشاط

وأشارت المصلحة في بيان إلى أنه على البلوجرز واليوتيوبرز التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة  متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.                                         

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ولفتت المصلحة إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل  على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية  – أوتوستراد المعادى  – صقر قريش _ الدور الأرضى.

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بقلم منى عبدالباري

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