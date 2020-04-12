الضرائب تَعفي الممولين من الرسوم الإدارية للإقرارات الضريبية

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تقديم العديد من التيسيرات الإستثنائية للممولين نظرا للظروف الحالية، حيث يتم سداد المستحقات الضريبية أونلاين لجميع الممولين، مع توفير امكانية السداد نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ( دخل ـ قيمة مضافة )، والإعفاء من سداد كافة المصروفات الإدارية بصورة مؤقتة وذلك خلال موسم الإقرارات الضريبية لهذا العام فقط.

الموسم الضريبي الحالي فقط تخفيفاً لدواعي كورونا

وأضاف بأنه نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد تم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى ١٦ إبريل 2020، وتوفير إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً للأشخاص الطبيعيين أسوة بالاشخاص الاعتبارية على الموقع الالكتروني للمصلحة .

إلغاء رسوم سداد الإقرارات إليكترونيا

وأشار إلى أن المصلحة قامت بإلغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين لتشجيعهم على تقديم اقرارتهم الضريبية الكترونيا.

ونوه إلى امكانية تقديم الإقرار الضريبى ورقيا أو إلكترونياً للممولين من الأشخاص الطبيعيين بالغرف التجارية بمختلف المحافظات.

وقال إنه تم تدريب المسئولين بهذه المراكز على مساعدة الممولين على تقديم إقراراتهم إلكترونياً وكذلك إمكانية السداد إلكترونياً داخل هذه المكاتب، اضافة لتوفير مراكز للدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية.

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات من المصلحة بميكنة وتحصيل مدفوعة المساهمة التكافلية ضمن المدفوعات التي تُحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني، وتوجيه كافة المأموريات ومواقع استلام الإقرارات الضريبية بتوعية وتعريف الممولين بخدمة الدفع الإلكتروني للمساهمة التكافلية بالبنوك .

خط ساخن 16395 لتلقي شكاوى الممولين

وأكد أنه فى حالة وجود اى استفسار أو شكوى لدى الممول ، يمكنه الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة لتقديم الدعم الممولين الاستفسار عن أي شيء وحل أي مشكلة قد تواجههم .

وقال ” عبد القادر ” إن المصلحة قامت بعمل فيديوهات توعوية مختلفة توضح كيفية تقديم الإقرارات الالكترونيه لكل من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وبثها على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرئب المصرية.

وأضاف أنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى منظمات المجتمع من إتحاد الصناعات ،والغرف التجارية، ومجموعات المحاسبين للإستفادة منها.