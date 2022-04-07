الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع المهن الموسيقية لتنظيم محاسبة أعضائها

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة على أعضاء النقابة المتمثلين في جميع الشُعب الفنية.

وقالت المصلحة فى بيان مختصر منشور على الصفحة الرسمية إن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصها على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية.

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة على أعضاء النقابة المتمثلين في جميع الشُعب الفنية.

وقالت المصلحة فى بيان صحفى الخميس، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرصها على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية.

ووقع البروتوكول مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب بالنيابة عن رضا عبد القادر رئيس المصلحة، مع الفنان هانى شاكر ممثلا عن نقابة المهن الموسيقية بجميع شعبها الفنية .

وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وإيماناً بمسئولية مصلحة الضرائب المصرية في فتح قنوات اتصال مع كافة التنظيمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كأحد الركائز الهامة للاقتصاد المصري بما يحقق مزيد من الرفاهية والازدهار لمصرنا العزيزة.

رئيس مصلحة الضرائب : حريصون على حل أى خلافات مع النقابة شكل ودى

وأضاف عبد القادر، أن المصلحة حريصة على حل أى خلافات بشكل ودي، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول سينشأ عنه تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب والنقابة للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.

كما سيجري بحث ودراسة المشكلات والشكاوى التي قد تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية والرد على الاستفسارات الضريبية ، موضحًا أنه سيتم العمل على حل أي نزاع قد ينشا بين المصلحة واحد أعضاء النقابة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة.

من جانبه قال الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين إنه تم توقيع هذا البروتوكول إيماناً من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب.

وأكد شاكر أن هذا البروتوكول قد وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل المشكلات وإزالة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وأشار شاكر إلى أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقيين وتعمل جاهدة أن تحقق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها ، وأي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي .