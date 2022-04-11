«الضرائب» توقع بروتوكولاً مع «الغرف التجارية» لتحديد قواعد تحصيل ضريبة المشغولات الذهبية والفضية

وقع ” رضا عبد القادر ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، و” إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ” ، بروتوكولًا لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأشار ” عبد القادر ” إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار سعى المصلحة نحو التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ، وإيماناً بمسئولية المصلحة فى تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة ، وكذلك إيماناً من شعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية بوطنية أبنائهما وحرصهما على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة.

ومن جانبه قال ” هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ” إنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية ، تم توقيع هذا البروتوكول ، معربًا عن شكره لرئيس المصلحة والعاملين القائمين على إعداد هذا البروتوكول لما بذلوه من جهد ، وأبدوه من تعاون ومرونة وحرص على تطبيق القانون ، قائلًا إن هذا التعاون ليس جديدا عليهم ، لأن هذه ليست المرة الأولى للتعاون المشترك بين المصلحة والشعبة ، ولكن سبق وتم التعاون من قبل.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر توقيع البروتوكول من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وصلاح يوسف مستشار رئيس المصلحة ، وعلاء عيسى رئيس قطاع البحوث والدراسات الضريبية ، والدكتور محمود صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ ، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية ، والدكتور معوض خليل مدير عام المكتب الفنى لرئيس المصلحة ، ومن جانب شعبة الذهب والمجوهرات كل من لطفى محمد منيب نائب رئيس الشعبة، ولوسيان لطيف المحاسب والمستشار القانوني للشعبة ، وأسامة الجلا سكرتير عام الشعبة.