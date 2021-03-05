اقتصاد وأسواق

«الضرائب» توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات‎

رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية وجّه بتشكيل فِرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين وتجوب جميع المحافظات
منى عبدالباري 1:38 م, الجمعة, 5 مارس 21 1:38 م, الجمعة, 5 مارس 21

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أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن مبادرة مصلحة الضرائب بتوجيهات من وزير المالية بالتيسير على المموّلين وتقديم الدعم لهم أثناء موسم تقديم الإقرارات إلكترونيًّا من خلال توفير سيارات متنقلة لتقديم التوعية للممولين والدعم المجانى لهم لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًّا، وتُعدّ هذه المبادرة سابقة هى الأولى من نوعها التى تقوم بها مصلحة الضرائب.

ولفت عبد القادر إلى أن وزير المالية وجّه بتشكيل فِرق عاجلة للدعم الفني تنتقل للممولين وتجوب جميع المحافظات، مؤكدًا التوسع في الخدمات المجانية لتلقي الإقرارات الضريبية، مشيدًا بنجاح الموسم الضريبي بجهد العاملين في مصلحة الضرائب وتوجيهات وزير المالية. 

وقال رئيس المصلحة إنه بالإضافة لهذه المبادرة، فإن المصلحة تقوم بتوفير الدعم الفني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية وكل خدمات المنظومة الإلكترونية، من خلال تواجد فِرق للدعم الفنى بمأموريات المصلحة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عددها 227 مأمورية، ومن خلال 29 فرعًا للحاسب الآلى متوفرة بالمحافظات المختلفة، وأيضًا عن طريق 21 مركز تدريب ضريبى تابعًا للمصلحة.

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وأشار إلى أن قاعة الخزانة العامة بمبنى لاظوغلى جاهزة لاستقبال عدد كبير من الممولين، وتقديم الدعم الفنى لهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًّا، لافتًا إلى استمرار مؤسسات المجتمع المدنى (الغرف التجارية، النقابات، مكاتب الإرشاد الضريبى…) على مستوى الجمهورية فى تقديم الدعم للممولين فى تقديم الإقرار. 

وأضافت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، أن المصلحة قامت بوضع الأدلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا لكلٍّ من الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على الموقع الإلكترونى للمصلحة https://www.incometax.gov.eg، 

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وكذلك تتيح المصلحة على القناة الخاصة بها على اليوتيوب العديدَ من الفيديوهات التى تُقدَّم شرح وافٍ لطريقة تقديم الإقرارات إلكترونيًّا.

وأشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط التليفوني الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني «info@eta.gov.eg، ويتفاعل معها بشكل فوري؛ بما يسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أية عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمثمر مع المجتمع الضريبى. 

وقالت سناء عبد المنعم إن منظومة الإقرارات الإلكترونية سوف توفر المعلومات الدقيقة والفورية، التي تضمن سرعة الانتهاء من إجراءات الفحص الضريبي، وتسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتساعد فى تحصيل مستحقات الدولة، موضحة أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة نحو تحديث منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ لضمان التيسير على الممولين؛ على النحو الذي يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة في تهيئة مناخ أداء الأعمال.

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بقلم منى عبدالباري

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