الضرائب توضح كيفية تحصيل جوجل ضريبة القيمة المضافة الـ14%

علق أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، على بدء تطبيق شركة جوجل ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.

وأشار إلى أن قانون رقم 3 لسنة 2022 هو الذي نص على فرض على الشركات غير المقيمة في مصر وتقدم خدمات للمواطنين داخل مصر نص على أنها تسجل في مصلحة الضرائب وتحصل القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.



وكشف رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب خلال مداخلة ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :” أن تطبيق تحصيل جوجل لضرائب القيمة المضافة سيكون من يوليو المقبل، وأن خدمات جوجل المجانية لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.



وأخطرت شركة جوجل مستخدميها في رسالة إلكترونية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها الإلكترونية في مصر بنسبة 14% اعتبارا من 1 يوليو.

