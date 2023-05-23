الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14000 جنيه من اللاعب «بغدودة»

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانا اليوم لتوضيح ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة، تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية.

وقالت الضرائب إن الاتحاد المصري للمصارعة خاطبها رسميا لتوضيح الأمر، وهو أن اللاعب أحمد بغدوده يتقاضى 3 آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن 6 شهور حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدودة مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا ؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سدادها قبل الانتقال، وتم إرجاؤها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.