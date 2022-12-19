الضرائب توضح الدول التي يتعذر عليها إصدار تحويلات بنكية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، كتاب دوري رقم 12 لسنة 2022 والذي نص على الدول التي يتعذر عليها اصدار تحويلات بنكية وفقا لبيان البنك المركزي المصري.

ونص المنشور على أن تلك التعليمات تأتي في ضؤ الضوابط الصادرة من البنك المركزي في سبتمبر الماضي لانهاء أزمة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي للمستوردين وقبول حصائل الايرادات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة .

وأكد المنشور على ضرورة مراعاة أن الدول التي يوجد عليها حظر شامل ( لا تتمكن تلك الدول من إجراء تحويلات بنكية الى خارجها وهي كوريا الشعبية الديمقراطية ( كوريا الشمالية) ، والجمهورية الاسلامية الايرانية ( ايران ) .

كما تضمن المنشور الدول التي يوجد عليها حظر جزئي ( الذي يترتب عليه عدم تمكن الكيانات والأفراد بتلك الدول بإجراء عمليات تحويلات بنكية إلى خارجها وتشمل دول روسيا الاتحادية، وجمهورية كوبا، والجمهورية اللبنانية، وبيلاروسيا، والصومال الفيدرالية، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأفغانستان، ومالي، ونيكاراجوا، افريقيا الوسطى، واتحاد ميانمار، واثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

ونص المنشور على الدول التي يوجد عليها حظر جزئي ويقبل منها حصائل الايرادات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية طبقا لضوابط البنك المركزي المصري وتشمل ليبيا، والسودان، واليمن، والعراق ، وفلسطين، وسوريا.

وجائت تلك التعليمات بناءا على التعليمات التنفيذية رقم 90 لسنة 2021 والاصدار الثاني للتعليمات المشار اليها بخصوص توحيد اجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وذلك وفقا لكتاب البنك المركزي بتاريخ 2 يونيه 2022 بشأن تحديد الدول التي يتعذر فيها اجراء عمليات التحويلات البنكية الى مصر، لوجود أسباب تحول دون اتمام تلك العمليات.