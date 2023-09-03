«الضرائب» : توحيد أسس ومعايير ضريبة المرتبات لا يمنع فحص ملفات أصحاب الأعمال

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، إلا أن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب.

وأكد أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.

وأشار “الضباعني” إلى أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقا للقواعد المتبعة.

وأوضح أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم ) لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية.

وأضاف أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقه مميكنة طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام.

وأضاف أنه يتم التسجيل علي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.

وأشار “الضباعني” إلى أن نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه علي المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري.

وطالب أصحاب الأعمال بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، مؤكدا أنه لن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاث طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ، أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.

ولفت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب ، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.

جدير بالذكر أن قرارات الإلزام الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تشمل قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام 16 شركة اعتبارًا من 15 مارس الماضى والقرار رقم 175 لسنة 2023 بإلزام 100 شركة اعتبارا من 15 مايو 2023، و 200 شركة اعتبارا من 15 يونيو 2023، والقرار 251 لسنة 2023 بإلزام 327 جهة / شركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية ، والمتوقع أنه بنهاية 2024 سيكون قد تم تطبيق المنظومة علي جميع ممولي المصلحة.