الضرائب توجه المأموريات بعدم فتح ملفات تداول الأشخاص غير المقيمين في سوق خارج المقصورة

كشف جون سعد، الخبير الضريبي عن صدور توجيه من مصلحة الضرائب بوزارة المالية لكل مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن عدم فتح أي ملف ضريبي للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة.

وأشار سعد إلى أن القرار نص على عدم فتح ملفات غير المقيمين في المأموريات وتوجيههم إلى الإدارة العامة للضرائب على تداولات الأوراق المالية لمحاسبتهم وتحصيل الضريبة منهم.

وأكد جون سعد أن الوزارة اعتبرت أن القرار مهم وعاجل.

وذكرت المصلحة في قرارها والذي اطلعت “المال” على نسخة منه أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض المأموريات بفتح حسابات ضريبية للأشخاص غير المقيمين نظير التداول في سوق خارج المقصورة بما يخالف القانون.