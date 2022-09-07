الضرائب تهيمن على 74.7% من إيرادات مصر العام المالي الماضي (جراف)

هيمنت الإيرادات الضريبية على 74.7% من الإيرادات العامة للدولة المصرية العام المالي الماضي، التي سجلت 1.325 تريليون جنيه، مع مستهدف لزيادة هذه النسبة إلى 77.2% العام المالي الجاري.

وسجلت الإيرادات الضريبية العام المالي المنتهي 990 مليار جنيه، بنسبة زيادة 18.7%، وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بـ12.5%، بينما بلغت الإيرادات العامة زيادة 19.6%، وساهمت بواقع 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2021-2022.

وتستهدف موازنة العام المالي الجاري زيادة نصيب الضرائب في الإيرادات العامة إلى 77.2%، لتصل قيمتها إلى 1.2 تريليون جنيه ، بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي.