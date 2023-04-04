الضرائب تهيمن على نحو 80% من إيرادات مصر خلال 7 أشهر (جراف)

اقتنصت المتحصلات الضريبية نحو 80% من إيرادات الموازنة المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، فيما ساهمت غير الضريبية بالـ20% المتبقية.

وأظهر تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية تسجيل الإيرادات العامة للدولة 686.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – يناير) من العام المالي الجاري 2022- 2023، بنمو 16% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وبلغت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة 547.7 مليار جنيه، بنمو 18.9%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 139.2 مليار جنيه.

وكان النصيب الأكبر في الإيرادات الضريبية للمتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بواقع 446.6 مليار جنيه، ومن الجهات السيادية بقيمة 101.1 مليار جنيه.

وساهم بالجزء الأكبر في الإيرادات غير الضريبية (الإيرادات الضريبية المتنوعة بقيمة 44.6 مليار جنيه، وحصيلة بيع السلع والخدمات بقيمة 52.8 مليار جنيه).