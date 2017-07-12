الضرائب تنفي علاقتها بزيادة أسعار السجائر

القرار منفرد من "الشرقية للدخان" ولا علاقة لقانون ضريبة القيمة المضافة بهمها أبو ودنأكدت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن زيادة أسعار السجائر التى قررتها الشركة الشرقية للدخان، ليس لها علاقة على الإطلاق بأي تعديلات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكما سبق أن أكدت وزارة

القرار منفرد من “الشرقية للدخان” ولا علاقة لقانون ضريبة القيمة المضافة به



مها أبو ودن

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن زيادة أسعار السجائر التى قررتها الشركة الشرقية للدخان، ليس لها علاقة على الإطلاق بأي تعديلات فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، وكما سبق أن أكدت وزارة المالية فإن أي تعديل في أسعار الضريبة يتطلب تعديلًا تشريعيًّا، وهو الأمر الذى لم يحدث.





وأوضح البيان أن الإجراء الذى قامت به “الشرقية للدخان” تم بقرار منفرد للشركة دون التنسيق مع مصلحة الضرائب فى هذا الشأن، على غير ما جرى العمل عليه فى السابق.