الضرائب تنفي عرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

نفى رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قيام وزارة المالية والمصلحة بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية خلال الفترة الحالية.

رئيس المصلحة ينصح الممولين بالاستفادة من القانون 16 لسنة 2020

وطالب رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين والمحاسبين بالاستفادة من القانون رقم 16 لسنة 2020، والذى تنص المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.