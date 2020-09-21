اقتصاد وأسواق

مصلحة الضرائب تنفي اختيار رئيس «كبار الممولين»

لقاءات مع المرشحين للمنصب ولم يتم إصدار قرار
منى عبدالباري 2:55 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 2:55 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لاصحة للانتهاء من اختيار أحد العاملين بمصلحة الضرائب للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين.

لقاءات مع المرشحين للمنصب ولم يتم إصدار قرار

أوضحت المصلحة، فى بيان، تلقت “المال” نسخة منه اليوم، أنه تم تشكيل فريق عمل من القيادات بالوزارة والمصلحة لاختيار أفضل العاملين المؤهلين للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين.

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وتابعت تم بالفعل لقاء عدد من المرشحين للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم؛ وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتكليف الأجدر بهذا العمل بصفة مؤقتة الذي لم يتحدد اسمه بعد؛ وذلك لحين شغل هذه الوظيفة وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.

وأشارت مصلحة الضرائب، إلى حرصها على حسن سير العمل بمختلف القطاعات، واختيار الكفاءات التخصصية المؤهلة للإدارة المتقدمة سواءً كان شغل الوظائف القيادية بصفة أصيلة أو مؤقتة.

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بقلم منى عبدالباري

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