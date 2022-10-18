الضرائب تنفذ حملات واسعة لتوعية الممولين بالفاتورة الإلكترونية ومستجداتها

تنفذ مصلحة الضرائب المصرية الفترة الراهنة حملات توعية ضريبية واسعة للممولين بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، والمستجدات المتعلقة بها، في ظل اقتراب موعد تطبيق حرمان الشركات غير الملتزمة من حزمة مزايا.

وقالت مها علي عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، “إن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية ، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية”.

وأشارت إلى أن المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ويتم الإعلان عنها في كل من الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك الصفحات الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وانستجرام ، لافتة إلى أن هناك العديد من فيديوهات التوعية عن المنظومة على قناة اليوتيوب الرسمية للمصلحة.

وأكدت مها أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر ، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ، ومأمورية الشركات المساهمة ، ومأمورية الاستثمار ، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أو من خلال الزيارات الميدانية ، كذلك عبر مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني

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