الضرائب تنفذ حملات دعم فني لشركات المرحلة الأولى للفاتورة الإليكترونية

تنفذ مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الحالية حملات للدعم الفني لشركات المرحلة الأولى من مشروع الفاتورة الإلكترونية الـ134، لشرح وتوضيح كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، والإجابة على جميع الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بها.

3 مراحل لحملات الدعم الفني

وقال محسن الجيار، مدير مركز خدمة الممولين بالمصلحة لـ”المال”، إن المصلحة تدفع بفرق من المهندسين المتخصيين للنزول للشركات، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها رسميا في نوفمبر القادم.

ولفت الجيار إلى أن عمليات الدعم الفني التي تنفذها المصلحة ستتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى جارية جاليا، والثانية في فبراير 2021، والثالثة بنهاية العام المالي الجاري يونيو 2021.

وأوضح الجيار أنه لم يتم بعد تحديد عدد الشركات بالمرحلة الثانية، والثالثة من منظومة الفاتورة الإليكترونية، إلا أنه أكد أن تطبيقها سيشمل كافة شركات مركز كبار الممولين البالغ عددهم ما يقرب من 2700 شركة.

يذكر أن وزير المالية، محمد معيط، قال سابقا إن إنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.

يذكر أن التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بدأ 30 يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.