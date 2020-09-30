بورصة وشركات

الضرائب تنفذ حملات دعم فني لشركات المرحلة الأولى للفاتورة الإليكترونية

3 مراحل لحملات الدعم الفني
منى عبدالباري 5:18 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 5:18 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تنفذ مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الحالية حملات للدعم الفني لشركات المرحلة الأولى من مشروع الفاتورة الإلكترونية الـ134، لشرح وتوضيح كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، والإجابة على جميع الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بها.

3 مراحل لحملات الدعم الفني

وقال محسن الجيار، مدير مركز خدمة الممولين بالمصلحة لـ”المال”، إن المصلحة تدفع بفرق من المهندسين المتخصيين للنزول للشركات، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها رسميا في نوفمبر القادم.

اقرأ أيضا  «المالية»: مبادرة جديدة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة نقدا‎

ولفت الجيار إلى أن عمليات الدعم الفني التي تنفذها المصلحة ستتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى جارية جاليا، والثانية في فبراير 2021، والثالثة بنهاية العام المالي الجاري يونيو 2021.

وأوضح الجيار أنه لم يتم بعد تحديد عدد الشركات بالمرحلة الثانية، والثالثة من منظومة الفاتورة الإليكترونية، إلا أنه أكد أن تطبيقها سيشمل كافة شركات مركز كبار الممولين البالغ عددهم ما يقرب من 2700 شركة.

اقرأ أيضا  أسهم التكنولوجيا تقود البورصة الأمريكية للصعود الجمعة

يذكر أن وزير المالية، محمد معيط، قال سابقا إن إنه من المقرر تطبيق منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بشكل إجبارى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية.

يذكر أن التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» بدأ 30 يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.

اقرأ أيضا  المالية: تحويل 28 ألف بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى «ميزة»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

بيكر ماكنزي مستشارا قانونيا لتدبير تمويلات بملياري دولار لوزارة المالية

منى عبدالباري 3:37 م, الأربعاء, 2 سبتمبر 20

وزير المالية : قانون التجاوز عن مقابل تأخير الضرائب يساند الممولين فى تخفيف آثار كورونا

رجب عزالدين 12:06 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

المالية: إنشاء وحدة لمتابعة تحصيل وتوريد ضريبة أذون الخزانة

منى عبدالباري 11:09 ص, الأربعاء, 24 يونيو 20