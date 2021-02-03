اقتصاد وأسواق

الضرائب تنظم 3 ندوات إلكترونية أسبوعيا للتوعية بالمنظومة المميكنة

تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني
منى عبدالباري 5:35 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 5:35 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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قالت  مصلحة الضرائب المصرية، إنها ستقوم بتنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، أون لاين بمعدل ثلاث أو أربع ندوات أسبوعيا. وذلك للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً سواء على المنظومة الحالية أو الجديدة، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.

تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني

وقالت المصلحة في بيان اليوم إنها ستقوم بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة، كما أنها على أتم استعداد للتعاون مع كافة  مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات  ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات .

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وأشارت المصلحة إلى أنه من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات  بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الإتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة و موضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو الجديده  أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية  ، وكذلك تحديد  عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور .

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بقلم منى عبدالباري

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