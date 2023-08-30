الضرائب تلزم المتعاملين معها بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية (مستند)

ألزمت مصلحة الضرائب المصرية المتعاملين معها بإصدار إيصالات ضريبية الكترونية، وذلك عبر قرار جديد صدر عن رئيس المصلحة الدكتور فايز فتح الله.

ونص القرار رقم (515) لسنة 2023 أن يلتزم المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات الكترونية – بكافة مراحل الالزام بمنظومة الايصال الالكتروني – بالتسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك) وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2023 من خلال الرابط التالي www.eta.gov.eg .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبر القرار الذي حصلت عليه ” المال ” أن يلتزم المكلفين الملزمون بالقرار رقم (515) لسنة 2023 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لتطبيق برنامج التحفيز والذي (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك).

ويأتي القرار في ضؤ ما تم عرضه من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 119 لسنة 2022 ، وكذا بعد الاطلاع على قرارات رئيس مصلحة الضرائب المصرية بشأن مراحل تطبيق منظومة الايصال الضريبي الالكتروني.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، في وقت سابق، أن مثل هذه القرارات يأتي في إطار خطوات الدولة الثابتة نحو التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلى منظومات إلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، واستكمالًا لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الايصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن ) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة ، هذا بالإضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه .