«الضرائب» تلتقي غرفة ملاحة الإسكندرية لحل مشاكل الفاتورة الإلكترونية

أطلق الدكتور فايز فتح الله الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الندوة النقاشية لحل مشاكل منظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، بمركز تدريب المصلحة.

أدار النقاش الدكتور سيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، بحضور جريدة المال ، واستعرض اللقاء المشكلة والتي تتمثل في تداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.

جدير بالذكر أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من منتصف ديسمبر القادم، حيث إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.

وجاء ذلك اللقاء في إطار التعاون المثمر والمشاركة الفعالة بين غرفة ملاحة الإسكندرية ومصلحة الضرائب المصرية.

وهدف اللقاء إلى تنمية وتطوير أعضاء مصلحة الضرائب العاملين في مجال النقل البحري ومتابعة ما يطرأ من مستجدات، ومناقشة وحل مشاكل منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وكان على رأس الحضور محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة إسكندرية، إلى جانب مشاركة رئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية.

بالإضافة إلى تواجد المهندس أندريه كمال إسحق، مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي بالتعاملات الإلكترونية ، وصلاح إسماعيل، مدير إدارة بالتعاملات الإلكترونية.