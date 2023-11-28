الضرائب تكشف تفاصيل سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية

كشف الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، تفاصيل سداد ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية .

وكانت وزارة المالية قررت إضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفذية لقانون الإجراءات الضرييبة الموحد أنه في حالة تم سداد قيمة أي سلعة أو خدمة بالعملة الأجنبية يتم تحصيل الضريبية على القيمة المضافة بالعملة نفسها.

وقال الضباعني: “الهدف منه إدارار عملة أجنبية على البلد تدخل إلى البلاد عبر دفع الضريبة على نفس العملة التي سددها مقابل خدمة أو سلعة بالدولار وأنه سيتم إحتساب سعر الصرف على سعر البنك الرسمي”.

وكشف في مداخلة تليفونية برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON عن الفئات التي ستقوم بدفع الضريبة بالدولار قائلاً : “المستورد غير مطالب بدفع قيمة ضريبة القيمة المضافة بالدولار لانه لايقدم سلعة أو خدمة مقابل العملة الأجنبية مقارنة ببعض الجهات مثل السياحة ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار”.

وأضاف: “إذا قدم خدمة أو سلعة بالعملة الاجنبية وبالتالي ليست كل الجهات ستدفع ضريبة القيمة المضافة بالدولار”.



واستطرد: “أي جهة ستقدم سلعة أو خدمة ويحصل على المقابل فيها بالعملة الاجنبية سيسدد ضريبة القيمة المضافة بنفس العملة حتى الأسواق الحرة في المطار إذا كان يحصل على ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية سيدد الضريبة بالعملة الأجنبية بعد خصم التكاليف”.



ولفت إلى أن القرار نافذ من اليوم التالي لصدوره اعتباراً من 21 نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة لم يتم حصرها .