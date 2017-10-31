الضرائب: تقرير ممارسة الأعمال لم يراع صدور لائحة القيمة المضافة

سعيد فؤاد: أغفل تأجيل ضريبة البورصة الكهرباء: تجاهل الإصلاحات غير المسبوقة في قطاع الطاقةأحمد عاشور: قال سعيد فؤاد، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لم يضع في الاعتبار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة ا

سعيد فؤاد: أغفل تأجيل ضريبة البورصة

الكهرباء: تجاهل الإصلاحات غير المسبوقة في قطاع الطاقة



أحمد عاشور:

قال سعيد فؤاد، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لم يضع في الاعتبار صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة وتأجيل العمل بالضريبة علي تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات، وكذلك وجود مكتب لمصلحة الضرائب في الهيئة العامة للاستثمار وزيادة حد الإعفاء الضريبي علي الدخل الي 7200 جنيه في السنة بدلا من 6500.

وذكر أن التقرير لم يضع في اعتباره الإصلاحات الخاصة بالسداد الإلكتروني للضرائب ووقف التعامل بالشيكات الورقية.

وكان التقرير الصادر اليوم أشار إلى تراجع ترتيب مصر في سهولة ممارسة الأعمال 6 مراكز إلى 128 من بين 190 دولة.

بدوره انتقد خالد الدستاوي، وكيل أول وزارة الكهرباء، تراجع ترتيب مصر في التقرير، خاصة بعد الإصلاحات غير المسبوقة في قطاع الكهرباء، مشيرا إلي أن مصر تعتبر من النماذج الرائدة في إصلاحات قطاع الطاقة ونجحت في تدبير تمويل لمشروع بنيان في أسوان.

من جهتها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن رئيس البنك الدولي أشاد بمشروع الطاقة الشمسية في أسوان معربة عن تعجبها من عدم الأخذ في الاعتبار إصلاحات قطاع الطاقة.