الضرائب تقرر العمل جميع أيام الأسبوع حتى 30 أبريل

أكد مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه بمناسبة قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2022 للأشخاص الطبيعيين في نهاية ابريل الجاري، فقد تقرر استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة الخامسة مساءا من كل يوم عمل.

وأشار عبر منشور رقم 45 لسنة 2023 بأن يتم العمل بتلك التعليمات بدءا من الاثنين 27 ابريل الجاري، وحتى الأحد 30 أبريل مع اعتبار يومي الجمعة والسبت أيام عمل.

وأشار المنشور إلى أن هذا يأتي تيسيرا على الممولين في تقديم الاقرارات الضريبية في الموعد القانوني، مع تنفيذ تلك التعليمات عبر قطاع المناطق والمراكز والمنافذ والادارة العامة للمراجعة الداخلية.

وفي 12 مارس الماضي، كان قد أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكتروني حتى 30 أبريل 2023 ، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأي نوع من أنواع الضرائب ، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة ، مشيرا إلى أنه لا توجد أي رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى اهتمام وزير المالية وتوجيهاته بتكثيف جهود التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية ، ولجميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية حتى يتمكنوا من التسجيل بمنظومة الفاتورة واستيعاب إجراءاتها بكل سهولة ويسر.

وأوضح “مختار توفيق” أن مصلحة الضرائب تقدم الدعم الفني المجاني للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال حملات السيارات المتنقلة التي تقوم بالتواجد يومين أسبوعيًا بمختلف محافظات الجمهورية ، ويتم الإعلان عن أماكن تواجد هذه السيارات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكداً أن هذه السيارات مزودة بعاملين مدربين على منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وكذلك بعاملين من الدعم الفنى بفروع الحاسب الآلى.

بالإضافة إلى مراكز الدعم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتقديم الدعم الفني اللازم لممولي المصلحة لتيسير انضمامهم للمنظومة بالأماكن الآتية ، قاعة الخزانة بلاظوغلي ، ومركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان ، أو مأمورية الشركات المساهمة ، أو مأمورية الاستثمار ، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم ، أومن خلال الزيارات الميدانية.