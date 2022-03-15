بورصة وشركات

الضرائب تعلن تسهيلات جديدة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

دعت أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإسراع فى تقديم الاقرارات الضريبية
رجب عزالدين 1:39 م, الثلاثاء, 15 مارس 22 1:39 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

دعت  مصلحة الضرائب المصرية ، و جهاز تنمية المشروعات ، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصل حجم أعمالها السنوى إلى 10 ملايين جنيه، للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021.

وقالت المصلحة فى بيان إن المسارعين فى التقديم سيستفيدون مباشرةً من التيسيرات والمزايا الضريبية الجديدة المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك خلال المهلة الضريبية لهذا العام والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

ويأتى هذا القرر فى إطار التيسير على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبيًا، سوف يتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي.

اقرأ أيضا  رئيس مجلس الإدارة فى حوار مع «المال»: «أبو قير للأسمدة» نفذت خطوات مبكرة للمحافظة على البيئة

على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات القادم .

  وذكر البيان أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمتعوا ، بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات رقم ( 152 ) لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها.

اقرأ أيضا  مصطفى منير يرصد مبادرات البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مصلحة الضرائب : المزايا المتاحة تعكس اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الصغيرة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

وأشار البيان إلى أن المزايا المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تُعبر عن مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية، وتوجيهها بتوفير مناخ استثماري وتشريعي محفّز للشباب من أصحاب المشروعات يعزز من قدرتهم على استمرارية تشغيل تلك المشروعات وتعظيم أرباحها.

ويتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوى من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

اقرأ أيضا  روسيا تمدد تعليق بورصة موسكو إلى 18 مارس

ويتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الايرادات السنوية أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه.

وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الايرادات من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

«إيديتا» تقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه

رجب عزالدين 1:09 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

الأسهم الأوروبية تتراجع الثلاثاء مع تأثر شركات النفط بارتفاع إصابات كورونا في الصين

محمد عبد السند 12:05 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

بنوك استثمار : البورصة المصرية تختبر حاليًا منطقة الدعم 10280 – 10370 نقطة

أسماء السيد 12:01 م, الثلاثاء, 15 مارس 22

«عبور لاند» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم

رجب عزالدين 11:59 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

امتثالا للعقوبات.. إس إم بي سي لتأجير الطائرات تنهي عقودها مع الشركات الروسية

أحمد فراج 11:57 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

أكتوبر المقبل.. الموعد المتوقع لطرح «مصر لتأمينات الحياة» بالبورصة

أحمد علي 9:15 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22