الضرائب تعلن استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات التابعة حتى غد لاستقبال الإقرارات

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه سيستمر العمل بجميع المناطق الضريبية و المأموريات التابعة لها علي مستوى الجمهورية حتى مساء الأحد غدا 2 أبريل لاستقبال الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.

وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير علي الممولين، استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها من يوم الإثنين الموافق ٢٧ مارس وحتى الأحد ٢ أبريل حتى الخامسة مساء مع اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافق 31 مارس و1 أبريل أيام عمل.

وأضاف ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه سيتم اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافق 31 مارس و 1 أبريل أيام عمل ، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل.

ودعا “مختار” جميع الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.