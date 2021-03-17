الضرائب تعقد ندوة مع «إيسترن كومباني» للتوعية بمنظومة الفاتورة الإليكترونية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لنشر الوعى الضريبى حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وأهميتها وخطوات الإنضمام لها ، تم عقد ندوة مع الشركة الشرقية (إيسترن كومبانى )، عن منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتى تعد أحد المشروعات الضخمة التى تنفذها مصلحة الضرائب فى ظل التحول الرقمى للدولة.

وتعد مصر من أوائل الدول الرائدة فى الشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، مؤكدًا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تريدان تغيير ثقافة ومنهجية التعامل مع الممولين ، وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم بأحدث الأساليب الرقمية.

الشركة الشرقية: سنبادر بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ومن جانبه أشاد “هانى أمان ” العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة الشرقية ( إيسترن كومبانى ) ، بالتحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب المصرية، موجهًا الشكر لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية ، لتنظيم هذه الندوة ، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تدل على إهتمام المصلحة بالممولين وتقديم الدعم لهم ، والتوجه لهم في محاولة منها لشرح وتبسيط وتحليل التطوير والميكنة التي تحدث داخل مصلحة الضرائب المصرية .

وأكد ” هانى أمان ” أن الشركة الشرقية داعمة للاقتصاد الوطني ، وأنها ستبادر إلى الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وأنها على استعداد لتقديم كل الدعم والمساعدة لمصلحة الضرائب لتطبيق التحول الرقمي الذي يساعد الإقتصاد القومي.

وأضاف أن الشركة الشرقية ستبدأ في جمع القواعد البيانية الخاصه بشركاتها داخل مصر وستقوم بإمداد مصلحة الضرائب بالبيانات الخاصة بالمتعاملين معها ، وخاصة من ليس لديهم بطاقات ضريبية.

وقال ” أمان ” إن الشركة الشرقية تدعم التحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وإنها ستبدأ فى تشغيل برنامج ميكنة المتحصلات حيث قامت بالعمل مع البنك الأهلي المصري علي توزيع ماكينات pos علي الموزعين من تجار الجملة والنصف جملة لتحقيق أولى خطوات الشمول المالي الحقيقي للوصول إلي حركة تحصيل إلكتروني متكاملة ، وسوف يبدأ في تطبيق البرنامج مبدئيا في بورسعيد بالإتفاق مع البنك الاهلي، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها تباعًا بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية .

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والإقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأشار إلى أن المصلحة استطاعت تنفيذ هذه المنظومة وفقًا للمراحل المقررة لها من مرحلة تشغيل تجريبى ، والتى بدأت فى 30 يونيو الماضى ، وبدأت المرحلة الأولى منها فى 15 نوفمبر الماضى بالتطبيق على 137 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.

ولفت إلى بدء المرحلة الثانية للمنظومة فى 15 فبراير الماضى بالتطبيق على 347 شركة ، مشيرًا إلى قرارًا رقم (85 ) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارا من 15/5/2021.

وأوضح أن البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، والذى يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها ، مضيفة أن هناك الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .