الضرائب تعتمد 3 موردين جدد لأجهزة نقاط البيع للإيصال الإليكتروني

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قيام المصلحة باعتماد عدد 3 شركات إضافية كموردين لنقاط بيع معتمدة طبقا للمعايير والمتكاملة مع منظومة الإيصال الإلكتروني والجاهزة لإصدار الإيصالات الإلكترونية للمنظومة، وتم تسليم شهادة اعتماد موثقة من مصلحة إلى هذه الشركات.

الشركات الحالية

ولفت إلى أنه أصبح لدى مصلحة الضرائب 6 شركات معتمدة لتوريد أجهزة نقاط البيع وهى (شركة الدلتا للأنظمة الالكترونية ، شركة أليس للحلول المتكاملة ، شركة أبيس للحلول المتكاملة، المجموعة العربية الاستشارية لتكنولوجيا المعلومات ، ايجيبت كمبيوتر، المكتب المصري للأعمال الهندسية) ، مشيرا إلى أنه جاري اعتماد المزيد من الشركات.

وأكد توفيق على توجيهات وزير المالية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد الشركات التي تقدمت بطلبات لتكون ضمن موردي أجهزة نقاط البيع المعتمدين لدى مصلحة الضرائب ، وذلك تيسيرا على الممولين لتسهيل انضمامهم لمنظومة الإيصال الإلكتروني وحصولهم على أجهزة نقاط البيع بسهولة .

وأوضح توفيق أنه يمكن الاطلاع على بيانات الشركات المعتمدة وموديلات نقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط التالي

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

كما يمكن التحقق من الرقم المسلسل لنقاط البيع المعتمدة من خلال الرابط التالي

https://pos.eta.gov.eg/

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع انظمة وأجهزة نقاط البيع (POS) لدى الممولين.

وقال توفيق إن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية سبق وأن قامت بالإعلان عن فتح باب تقديم طلبات اعتماد أجهزة نقاط البيعPOS لمنظومة الايصال الالكتروني، واعتماد الشركات الموردة لهـذه الأجهزة وذلك منذ ١ /٧ / ٢٠٢٢.