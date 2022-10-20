الضرائب تطلق قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإليكترونية

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية الخميس، إنشاء المصلحة رابطا إلكترونيا للاستعلام عن قائمة سوداء تحذر فيها المصلحة من التعامل مع الممولين غير الملتزمين بالانضمام للمنظومة طبقاً لمراحل الإلزام والقرارات الصادرة لهم .

ولفت إلى أن تصنيف هذه الشركات سيكون ذات مخاطر عالية ، مشددا على أنه لن يعتد بأي من فواتيرهم الورقية في رد أو خصم الضريبة وإثبات التكاليف وذلك منذ أول أبريل القادم .

وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” أنه للاستعلام عن هذه القائمة السوداء لهؤلاء الممولين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي:-

https://www.eta.gov.eg/ar/tp-obl-sta-blo-form

وأشار إلى أن المصلحة أنشأت رابطا جديدا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب للاستعلام عن أي ممول قام بالتسجيل ، أم لم يسجل في منظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي للممول على الرابط التالى:-

https://www.eta.gov.eg/ar/registered