«الضرائب» تطالب ممولي المرحلة الثانية للإيصال الإلكتروني بدء تسجيل أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم

طالب مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المموّلين الملزمين بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والتى تبدأ اعتبارًا من 1/10/2022، بالبدء الفوري في تسجيل كل أجهزة نقاط البيع الخاصة بهم على منصة نقاط البيع حتى يتم الانتهاء من تفعيل أجهزتهم قبل 15/ 9/ 2022، وذلك على الرابط التالي https://pos.eta.gov.eg/.

وأشار مختار توفيق إلى أن قيام ممولي المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني بتسجيل أجهزة نقاط البيع وتفعيلها، يضمن التزامهم بإرسال الإيصالات الإلكترونية في 1 أكتوبر 2022، وهو موعد إلزام المرحلة الثانية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه في حال وجود أية شكاوي أو استفسارات، لتسجيل ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال الإلكترونى لأجهزة نقاط البيع على بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة، يتم التواصل على الخط الساخن 16395، أو عن طريق الإيميل [email protected]