«الضرائب» تطالب عملاء البورصة بمستحقات «الأرباح الرأسمالية» و«التوزيعات النقدية»

■ إيهاب السعيد: أوجدت حالة من البلبلة داخل السوق نتيجة الفهم الخاطئ أحمد على:طالبت مصلحة الضرائب العامة المتعاملين بالبورصة المصرية، عبر شركات السمسرة بتسوية ضرائب الأرباح الرأسمالية المستحقة عن الفترة التى طبقت فيها قبل تأجيلها فى مايو 2015، بجانب سداد مستحقات ضريبة التوزيعات النقدية، والت

■ إيهاب السعيد: أوجدت حالة من البلبلة داخل السوق نتيجة الفهم الخاطئ



أحمد على:

طالبت مصلحة الضرائب العامة المتعاملين بالبورصة المصرية، عبر شركات السمسرة بتسوية ضرائب الأرباح الرأسمالية المستحقة عن الفترة التى طبقت فيها قبل تأجيلها فى مايو 2015، بجانب سداد مستحقات ضريبة التوزيعات النقدية، والتى لم تؤجل منذ إقرارها عام 2014.

وأوضح إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصلحة الضرائب طالبت عملاء البورصة عبر شركات السمسرة بضرورة تسوية تلك المستحقات، والخاصة بفترات ما قبل التأجيل الأول للضريبة منذ شهر يوليو 2014 وحتى 17 مايو 2015.

يُذكر أن مجلس الوزراء، برئاسة إبراهيم محلب، كان قد قرر فى يوليو 2014 فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وأخرى على التوزيعات النقدية بنسبة %10 لكل على حدة، ثم قرر إرجاء تطبيق الأولى فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017، لمدة 3 أعوام تنتهى فى 17 مايو2020.

وأضاف «السعيد» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن مطالب مصلحة الضرائب خلقت حالة من البلبلة فى أوساط المتعاملين بالبورصة، نظرًا لاعتقادهم أن ضريبة الأرباح الراسمالية مستمرة ولم تُلغ كما أعلن سابقًا.

وأكد أن قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لم يحسم مصير الفترة التى طبقت فيها الضريبة منذ إقرارها وحتى تأجيلها، ولم يصدر بأثر رجعى مما تسبب فى إثارة حالة من البلبلة داخل السوق.

جدير بالذكر، أن شركة مصر المقاصة تقوم بتحصيل جزئى لضريبة التوزيعات النقدية، بحالات مختلفة مرهونة بحصة المستثمر بالشركة، فإذا كان المستثمر يمتلك أقل من %25 من الأسهم، فإنه يسدد %10 من قيمة الأرباح النقدية الموزعة، تقوم «مصر المقاصة» بخصم %1 مباشرة عند الصرف، فيما تتولى مصلحة الضرائب تحصيل النسبة المتبقية بنهاية العام.

وإذا كان المستثمر يمتلك حصة أكثر من %25 من الشركة، يسدد %5، وتقوم «المقاصة» بخصم %1 منها مباشرة عند الصرف، وتتولى المصلحة تحصيل الباقى منها لاحقًا.