الضرائب تصدر تعليمات بشأن مبادرة «ما يغلاش عليك»

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة الدكتور فايز فتح الله الضباعني، منشور تعليمات عامة رقم 71 لسنة 2023 بشأن إجراء فحص ملفات التجار المشاركين في مبادرة “ما يغلاش عليك” بضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء ما تلاحظ خلال الفترة الاخيرة من قيام بعض قيادات المصلحة بترشيح بعض المتخصصيين للاشتراك في لجان خارج المصلحة أو ترشيحهم للمناقشة في الأمور الفنية ببعض الجهات الخارجية، وذلك بشأن ملفات بعض التجار المشاركين في المبادرة .

وشملت التعليمات الجديدة التنبيه على كافة وحدات مصلحة الضرائب بألا يتم إجراء مثل هذه الترشيحات إلا بعد الرجوع إلى قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، تجنبا لأبداء أراء فنية قد يترتب عليها إهدار مستحقات المصلحة واستيلاء بعض التجار المشاركين في المبادرة المشار بعالية على المال العام .

منح المبادرة خصمًا على العديد من السلع بنسب تصل إلى 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.

واختصت المبادرة حاملي البطاقات التموينية بدعم قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، يتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10%، وقد تصل الخصومات لكافة الشرائح لـ20%. بتكلفة إجمالية للمبادرة 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة للإسهام في مساندة محدودي الدخل.

واستمرت لمدة 3 أشهر، وتضمنت مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، حيث يكتب على “المحل المشارك فى المبادرة ميغلاش عليك، وكذلك السلع”وتشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، وغيرها.

وأتاحت المبادرة الشراء الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني: «WWW.MOBADRA.GOV.EG »، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.

وضمت المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، والثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات، كما شملت القطاعات المشاركة أيضا قطاع الإلكترونيات والذي يتضمن موبايلات وتابلتات، وقطاع الكهرباء والإضاءة والذي يتضمن حتى الآن لمبات ليد فقط، إلى جانب قطاع المنزل والذي يتضمن 92 سلعة مختلفة عن أدوات المطبخ والمائدة، إلى جانب قطاع المواد الكيميائية والذي يتضمن البلاستيك (شفاطات شاليموه)، وتتضمن قطاعات السلع المشاركة في المبادرة أيضا الأدوات الصحية مثل القطع الموفرة لخلاطات المياه، وقطع موفرة للشطاف، وقطع موفرة للدش، ومن بين هذه القطاعات أيضا قطاع الأثاث ومنها غرفة نوم إسلامي، وكرسي فوتيه، وكنبه فوتيه، وترابيزات، ودواليب، وجزامات، ووحدات تخديم، وكراسي مراجيح، بالإضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

كما مكنت المبادرة المستهلكين من الحصول على تمويل من 4 بنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة لشراء السلع، وقدمت هذه البنوك والشركات التمويلات بفائدة مخفضة وفترات سداد تصل إلى 24 شهرا، وتتضمن هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، كما تشمل الشركات أمان التابعة لراية القابضة، وشركة Valu التابعة للمجموعة المالية هيرميس، بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.