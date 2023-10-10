«الضرائب» تصدر تعليمات بخصوص المحاسبة الضريبية لاستيراد التوك توك وقطع غياره (مستند)

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة مركبات / قطع غيار التوك توك.

ونصت التعليمات على أنه سبق أن اصدرت المصلحة تعليماتها التنفيذية رقم (12) لسنة 2021 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه، وكذلك التعليمات التنفيذية رقم (65) لسنة 2020 للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه وتضمنت هذه التعليمات أسس المحاسبة الضريبية للبند رقم (171) الذي شمل نسب صافي ربح العديد من الأنشطة ومنها (نشاط تجارة قطع غيار السيارات [ جديد – مستعمل] – تركيب زجاج السيارات – إطارات كاوتش السيارات – تجارة الدراجات والموتوسيكلات وقطع غيارها) .

وأشارت التعليمات إلى أنه لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات تنفيذية للفحص بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة مركبات / قطع غيار التوك توك، ورغبة في توحيد أسس محاسبة هذا النشاط للحالات التقديرية وذلك تفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب فايز فتح الله عبر المنشور، أنه ذلك يأتي في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2021 والذي نصت مادته الأولى على “يوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة – شاسيه – محرك) للمركبات ذات الثلاث عجلات التوك توك ” إلا أن قطع الغيار الأخرى بخلاف ما سبق حظر استيراده بالقرار المشار إليه بعاليه مازال يتم استيرادها من الخارج، وتأسيساً على ما تقدم ونظراً لوجود تشابه بين نشاط استيراد وتجارة قطع غيار السيارات، وكذا نشاط استيراد وتجارة قطع غيار الموتوسيكلات من جهة وبين نشاط استيراد وتجارة مركبات / قطع غيار التوك توك من جهة أخرى.

لذا ترى المصلحة أنه من المناسب محاسبة نشاط استيراد وتجارة مركبات قطع غيار التوك توك استرشاداً بنسب صافي الربح الواردة بالبند (171) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم (12 ) لسنة 2012 والتعليمات رقم (65 ) لسنة 2020 المشار إليهما.

ونصت التعليمات على أن تكون الضريبة على حسب نسب صافي ربح نشاط استيراد وتجارة مركبات التوك توك، فتكون بالنسبة لنشاط استيراد مركبات التوك توك، للحالات التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي مليون جنيه، يكون 7% من التكلفة الاستيرادية، أما الحالات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه فتكون 6% من التكلفة الاستيرادية.

كما أنه في حالة نشاط تجارة مركبات التوك توك بالجملة يكون 5% في حالة ان تكون حجم اعمالها السنوي اقل من مليون جنيه، وفي حالة ان تكون اعلى من مليون نيه تكون نسبة الضرائب 4% .

وبالنسبة لنشاط تجارة مركبات التوك توك بالتجزئة فيكون 10% في حالة ان تكون حجم الاعمال السنوي لا يتجاوز مليون جنيه، و9% في حالة ان تكون حجم اعمالها اعلى من مليون جنيه.

أما بالنسبة لحساب الضريبة بالنسبة لنسب صافي ربح نشاط استيراد وتجارة قطع غيار مركبات التوك توك، فالبنسبة لنشاط استيراد قطع غيار التوك توك فتكون 7% من التكلفة الاستيرادية إذا كانت أعمالها أقل من مليون جنيه، و6% من التكلفة الاستيرادية في حالة أن تكون حجم اعمالها يتجاوز مليون جنيه.

وبالنسبة لنشاط تجارة قطع غيار التوك توك بالجملة فتكون 6% في حالة أن يكون حجم الأعمال أقل من مليون جنيه أو تتجاوز مليون جنيه أيضا.

أما بالنسبة لنشاط تجارة قطع غيار التوك توك بالتجزئة فتكون 12% للشركات التي تقل عن مليون جنيه، و11% في حالة أن يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه.

وبالنسبة لنشاط تجارة قطع غيار التوك توك المستعملة فتكون 16% في حالة أن تكون حجم أعمالها السنوي أقل من مليون جنيه، و11% في حالة أن تتجاوز حجم اعمالها السنوي مليون جنيه.

كما تكون نسبة صافي الربح عند اكتمال حركات التداول ( مستورد وتجارة جملة وتجارة تجزئة 25% بالنسبة لرقم الأعمال الذي لا يتجاوز مليون جنيه سنويا، ونسبة صافي ربح 22% لرقم الاعمال الذي يتجاوز مليون جنيه سنويا.

وفي جميع الأحوال يتعين على المامورية المختصة تطبيق أحكام المادة ( 88) من القانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة رقم (39) من القانون رقم 206 لسنة 2020 فيما يخص الحالات الدفترية.

كما يتعين محاسبة الممول عن أي أنشطة أخري يثبت مزاولتها، وكذلك المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما في حكمها في حال كونه موظفا.

كما تسري تلك التعليمات حتى نهاية الفترة الضريبية 2022 مع عدم الإخلال بأحقية الممولين في ربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم (30 ) لسنة 2023 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .