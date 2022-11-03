الضرائب تصدر تحذيرًا مهمًا للشركات غير الملتزمة بالانضمام للفاتورة الإلكترونية‎‎

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تحذيرا مهمًا اليوم الخميس للشركات غير المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقالت المصلحة إنه بدءا من 1 أبريل 2023 سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من التعامل مع منظومة نافذة في الموانئ المصرية.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد حذرت سابقا من أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك اعتبارًا من الأول من أبريل 2023.

ومن المقرر اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ديسمبر 2022.