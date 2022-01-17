الضرائب: تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري غير مرتبط بسداد ضريبة التصرفات العقارية (فيديو)

أكد مدير المكتب الفني لرئيس المصلحةأن الضريبة هي إحدى ضرائب الدخل

قال طلعت عبدالسلام مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب إن تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري غير مرتبط بسداد ضريبة التصرفات العقارية الخاص بالوحدات السكنية أو الإدارية أو الأراضي خارج القري .

وأضاف عبدالسلام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن ذلك وفقا للقانون رقم 5 الصادر في 6 مارس 2021 ، موضحا أن الضريبة العقارية المختص بتطبيقها هي مصلحة الضرائب العقارية .

وتابع عبدالسلام أن ضريبة التصرفات العقارية هي أحدي ضرائب الدخل والتي تقوم بالتصديق عليها مصلحة الضرائب المصرية .

وأوضح عبدالسلام أنه في كل الأحوال فإن البائع هو الملتزم بدفع قيمة الضريبة وفقاً للقانون سواء قبل تاريخ 19 مايو 2013 ، او بعد هذا التاريخ