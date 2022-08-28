الضرائب تدعو الممولين والعاملين في المأموريات لتبني مبدأ التتفاق المباشر في المعاملات

دعا مختار توفيق عباس ندا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والعامليين في مأموريات الضرائب إلى تبنى ميدأ الاتفاق المباشر في المعاملات التي تجرى بينهم بما يحقق الفائدة والنفع للجانبين، ويوفر الدخول في خطوات أخرى تستغرق المزيد من الوقت والجهد .

وأضاف ندا خلال مشاركته فى اللقاء الموسع الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية لعدد من منتسبيها وأعضاء الشعب واللجان المختلفة بحضور رئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة لبجث المشكىت الضريبة، أن اتباع أسلوب الاتفاق المباشر يحول دون اتخاذ إجراءات الفحص النموذجي وما يتبعه من إجراءات قد يتخذها الممول .

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه من جانبه سيقوم بإجراءات وحوافز لمأمورى الضرائب عن المبالغ التى يتم تحصيلها عبر الاتفاق المباشر مع الممولين .

كما طالب الحضور فى حال وجود قرار من لجنة الطعن أن يقوموا بالسعى لإجراء اتفاق مباشر ، لافتاً إلى تعدد درجات التظلم فى المنظومة الضريبية من الفحص ثم لجنة داخلية داخل المأمورية، ثم لجنة داخلية متخصصة، ثم لجنة الطعن ، ثم لجنة فض المنازعات .

بدورهم وافق عدد من الحاضرين على هذا الاتجاه، مطالبين بتعميق فكر الاتفاق المباشر في المأمويات لأنه ينهى المشكلات من أساسها، خاصة أن بعض اللجان تواجه مشكلات بالفعل ولا داعى لخلق مشكلات جديدة .